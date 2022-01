Knust over dødsfald: Gør vanvittigt ondt

Meat Loaf's kone, Deborah Aday, sætter for første gang ord på tabet af sin mand.

Det gør hun, efter den Grammy-vindende musiker døde torsdag.

I en udtalelse til People fortæller hun om sangerens sidste tid, inden han lukkede sine øjne. Meat Loaf blev 74 år.

- Sorgen, jeg føler over tabet af min mand, gør vanvittigt ondt. Jeg lå tæt på Michael, da han tog sit sidste åndedrag, og min sorg er ubeskrivelig. Jeg har altid kaldt ham sit rigtige navn, fordi jeg så ham ikke som 'Meat'. Jeg føler en stor taknemmelighed for den kærlighed, jeg har modtaget fra omverdenen, lyder det.

Deborah Aday fortæller til mediet, at parret havde et meget lykkeligt ægteskab, hvor de huskede på at fortælle hinanden, hvor meget de elskede og respekterede hinanden.

- Jeg ventede til senere i livet med at blive gift, fordi jeg ventede på den rigtige mand. Og han var bare den helt rigtige. Jeg ved nu, hvor heldig jeg har været, at jeg har fået lov til at dele mit liv med sådan en fantastisk person. Han sagde altid, hvor meget han værdsatte mig. Vores liv sammen var et eventyr. Han var min bedste ven, fortæller Deborah.

Parret blev gift i 2007 og nåede at være gift i 15 år.

Meat Loaf døde omringet af sin kone og to døtre, Amanda og Pearl.