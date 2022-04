Knust: Ramt af kræft

Den britiske skuespiller Malandra Burrows, der er bedst kendt for sin rolle som Kathy Glover i sæbeoperaen 'Emmerdale', er blevet ramt af kræft.

Det fortæller hun til OK! Magazine.

Den 56-årige sæbeopera-legende fortæller, at hun blev diagnosticeret med brystkræft i februar, og at hun kort derefter fik fjernet en tumor i stadie tre.

Nu er skuespillerinden i gang med kemoterapi, som skal stå på i mindst seks måneder.

- Jeg er på en måde gået i kamp-mode. Hvis jeg ser tilbage, har jeg gjort alt, hvad jeg kunne, og det er alt, jeg kan gøre. Jeg hader at sige det, men når dit liv er på spil, så er du villig til at gøre alt for at komme igennem det. Det har hjulpet mig med at fokusere, lyder det fra Malandra Burrows, der fortæller, at hun blev opmærksom på en knude i brystet, da hun trænede.

Til at starte med tænkte hun ikke, at det var noget, hun skulle bekymre sig om, men efter en undersøgelse blev hun ringet op af sin læge, der bad hende om at komme med det samme.

Herefter blev hun sendt til videre undersøgelse på hospitalet, hvor hun først fik at vide, at der var tale om en cyste, men efter en scanning stod det klart, at tumoren var ondtartet.

Her ses Burrows i forbindelse med optagelserne til 'Emmerdale' tilbage i 1989. Foto: Tim Roney/Getty Images

Kommer igennem det

Beskeden fik hun fra en kvindelig sygeplejerske.

- Hun (sygeplejersken, red.) brød næsten sammen, da hun skulle fortælle mig det. Men jeg sagde: 'Vær ikke dum. Vi kommer igennem det her, og jeg kommer til at ringe på den klokke (for at fejre, at hendes behandling er ovre, red.), lyder det fra Malandra i interviewet.

Burrows fortæller videre, at hendes krop brød fysisk sammen, noget tid efter hun havde fået beskeden.

- Jeg følte ikke, at jeg brød sammen. Men jeg kunne ikke spise eller lave noget. Der var noget i mit baghoved, der vidste, hvad der sker inde i min krop.

I kølvandet på sin diagnose beder Malandra Burrows alle kvinder om at huske at følge screening for brystkræft og huske at få lavet mammografi.

Det er endnu uvist, om Malandra Burrows kan blive rask, og hvordan hendes prognoser ser ud.

Malandra er mest kendt for sin rolle som Kathy i 'Emmerdale', som hun spillede fra 1985 til 2001 - en rolle, som hun også kort vendte tilbage til i 2005.

Derudover har hun haft en karriere som sangerinde, hvor hun blandt andet er kendt for sangen 'Just This Side og Love'.

Burrows har også været med i flere realityprogrammer - heriblandt 'I'm A Celebrity - Get Me Out of Here'.

