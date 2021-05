Knust stjerne bryder tavsheden efter farens død

For tre måneder siden blev Nicki Minaj og familien ramt af en stor sorg, da rapperens far, Robert Maraj, blev kørt ned af en flugtbilist og døde i en alder af 64 år.

Farens død kom som et chok for familien, og 38-årige Nicki Minaj har indtil nu været tavs omkring den sorg, de oplevede. Nu bryder hun dog tavsheden med en kort kommentar.

Det sker på rapperens hjemmeside, hvor hun opdaterer sine fans om små og store ting, der foregår i hendes liv.

'Selvom jeg stadig ikke kan få mig selv til at tale om min fars død endnu, kan jeg sige, at det har været det mest ødelæggende tab, jeg har oplevet i mit liv,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg tager hele tiden mig selv i at ville ringe til ham. Mere nu, hvor han er væk. Sådan er livet så sjovt. Må hans sjæl hvile for evigt i paradis. Han var meget elsket, og han bliver savnet meget,' slutter hun.

Mand anholdt

Det tog ikke politiet lang tid at finde frem til gerningsmanden, der blev afsløret af forskellige overvågningskameraer, så politiet kun følge ham fra ulykkesstedet og hele vejen hjem, hvor han blev anholdt.

Det viste sig at være en 71-årig mand, der efterfølgende blev sigtet for at forlade stedet efter en dødelig ulykke samt for at forsøge at skjule bevismateriale.

Nicki Minaj blev mor for første gang sidste år og har derfor skullet håndtere sorgen over farens dødsfald midt i det, der skulle have været den mest lykkelige tid i hendes liv.