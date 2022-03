Knust topchef har mistet sin søn

Den administrerende direktør for Microsoft, 57-årige Satya Nadella, og hans kone, Anu Nadella, har mistet deres søn.

Det bekræfter tech-giganten til flere amerikanske medier.

'Meget trist er Satyas søn, Zain Nadella, død' ... Familien tager sig nu tid til at sørge privat', oplyser en talsperson for Microsoft til People.

Zain Nadella var født med spastisk lammelse. Han døde mandag i midten af tyverne. Igennem sit liv modtog han behandling på Seattle Børnehospital.

'Zain vil blive husket for sin eklektiske musiksmag, sit imødekommende smil og den enorme glæde, han bragte til sin familie og alle dem, der elskede ham, skriver hospitalets administrerende direktør, Jeff Sperring, i en mail, der er blevet delt med Microsofts medarbejdere, skriver Bloomberg.

Zain Nadella sad i kørestol og kommunikerede nonverbalt. Til det sidste var han afhængig af specialiseret pleje 24 timer i døgnet.

Nadella-familien donerede sidste år 15 millioner dollars til hospitalet i Seattle.

'Som forældre er vores liv blevet formet af vores børns behov, og det er vores håb, at vi ved at ære Zains rejse kan forbedre og innovere omsorgen for fremtidige generationer i alle samfund', udtalte Anu Nadella i den forbindelse.

Indiske Satya Nadella blev den kun tredje administrerende direktør i Microsofts historie, da han afløste Steve Balmer i 2014, som havde afløst Bill Gates i 2000.