Knuste testiklerne i bizar ulykke

Tv-vært Jeremy Clarkson har været ude for en ulykke, der involverer en ko med gode sparkeevner

Britiske Jeremy Clarkson, der blev kendt som en del af værtstrioen i BBC's ekstremt succesfulde bilprogram 'Top Gear', er måske ikke længere lige så glad for køer - og det med god grund.

I The Sunday Times skriver Jeremy Clarkson ifølge norske Dagbladet, at han har været involveret i en ulykke, hvor han blev sparket i testiklerne af en ko, der havde set sig sur på ham.

I 2018 købte tv-værten en gård i Cotswolds, som det første år blev passet af en medarbejder, men efterfølgende besluttede Jeremy Clarkson at drive gården på egen hånd og uden den mindste erfaring. Man kan følge med i, hvordan det går ham i tv-serien 'Clarkson's Farm'.

Og hvis man har fulgt lidt med i den nye landmands liv på landet, vil man vide, at det ikke helt har været en smertefri affære. I slutningen af november skrev det norske medie, at 61-årige Clarkson var meget tæt på at miste sit ene ben efter en ulykke med en teleskoplastbil.

Clarkson er bedst kendt fra BBC's bilprogram 'Top Gear', hvor han var vært sammen med sine kollegaer Richard Hammond og James May. Foto: Evan Agostini

En ulykkesfugl

Nu er den så gal igen.

Episoden fandt sted, da Jeremy Clarkson forsøgte at få køerne ind fra græsningsområdet ved at lokke dem med godter, men det var dyrene ikke synderlig interesserede i.

'En af dem var mere interesseret i at dræbe mig,' skriver han i sin klumme og tilføjer:

'Man siger, at en ko ikke kan sparke baglæns, men jeg kan bevidne, at det ikke er rigtigt. En ko kan sparke i alle retninger. De er ligesom Bruce Lee, kun mere dødbringende.'

Jeremy Clarkson uddyber, at den ene ko havde placeret hovedet mellem hans ben, inden den stangede ham - lige ind i værtens ædlere dele.

'Jeg synes, det er det mest nedværdigende punkt i min landmand karriere: At blive angrebet af en ko, mens jeg sad på knæ i mudder, i en storm og med knuste testikler. Og alt dette er sket i håb om, at jeg kan lave bøf til en restaurant, som jeg nok ikke får lov til at åbne alligevel.'