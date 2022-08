Kobes kone knust over dødsbilleder

26. januar 2020 mistede Vanessa Bryant både sin mand, basketballspilleren Kobe Bryant, og sin kun 13-årige datter, Gianna Bryant, i et grusomt helikopterstyrt.

Men imens hun havde travlt med at sørge over tragedien, havde en brandmand fra Los Angeles' brandvæsen travlt med at underholde et selskab til en privat fest med billeder af de afdøde fra gerningsstedet. Dette skete i februar 2020, blot en måned efter ulykken.

Denne situation har af gode grunde knust Vanessa Bryants hjerte, og nu har hun altså sagsøgt hele Los Angeles' brandvæsen. Det skriver Daily Mail.

Konen i vidneskranken

Fredag var der retsmøde, og her var det bl.a. brandmandens kone, som indtog vidneskranken.

Konen fortalte, at hun havde været i chok over, at hendes mand havde forsøgt at gøre de grusomme billeder til underholdning under festen.

Det var billeder taget på dette ulykkessted af de afdøde, som brandmanden havde delt til en privat fest. Foto: Mark Ralston/Ritzau Scanpix

Hun fortalte også, at en af de andre brandmænd skulle have sagt noget meget foruroligende efter at have set billederne.

'Jeg kan ikke begribe, at jeg lige har set Kobes fuldstændig forbrændte krop, og nu skal jeg til at spise.' Sådan skulle han efter sigende have sagt.

Af gode grunde ramte konens vidnesbyrd Vanessa Bryant hårdt. Daily Mail fortæller, at enken var tydeligt berørt i retten. Hun sad bl.a. med hovedet i hænderne og rokkede frem og tilbage på stolen.

Måtte forlade salen

Det tyder på, at retsagen bliver en lang og sej kamp for Vanessa Bryant.

Torsdag var hun også mødt op i retten, men hun blev nødt til at forlade salen igen meget hurtigt, da bartenderen fra festen begyndte at beskrive de billeder, som han havde fået vist af brandmanden.

Der var både tale om billeder af basketballstjernen, men også af den lille Gianna Bryant.

Foruden de to omkom syv andre også i ulykken, som man mener skyldtes tåget vejr. Det vides ikke, om der også er blevet vist billeder af de andre.

Retsagen forventes at køre i to uger. Vanessa Bryant forventes også at indtage vidneskranken.

