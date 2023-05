Kø til verdens dårligste film: - Undskyld

Danske fans stod i kø for at møde Greg Sestero fra kultfilmen 'The Room', der er så dårlig, at han selv har svært ved at se den

Danske fans stod i kø for at møde Greg Sestero fra kultfilmen 'The Room', der er så dårlig, at han selv har svært ved at se den

Skuespillerne er elendige, replikkerne giver ingen mening, og filmen er bredt anerkendt som historiens dårligste.

Alligevel måtte Empire Bio i København melde udsolgt, da de onsdag genafspillede den 20 år gamle filmkatastrofe 'The Room'.

Greg Sestero, der spiller den unge og smukke Mark, undskylder endda til Ekstra Bladet, der blev nødt til at se filmen før interviewet.

- Jeg er virkelig ked af, at du skulle gå igennem det.

Smertefuldt tåkrummende

Både Mads Mikkelsen og Lars Ulrich er erklærede fans af filmen, der for alvor blev kult i Danmark, da den blev vist på Roskilde Festival 2011.

Siden har Greg Sestory årligt lagt vejen forbi Danmark for at hilse på fans, der klæder sig ud som karaktererne i filmen og kaster med rekvisitter som skeer og amerikanske fodbolde, der indgår i filmen uden logisk grund.

Annonce:

'The Room' er et romantisk drama om den succesfulde bankmand Johnny, der er lykkeligt forlovet med Lisa og derfor konstant erklærer sin kærlighed med røde roser.

Få minutter inde i filmen indleder hun dog en affære med Johnnys bedste ven, Mark, der må give efter for fristelserne.

'It's hot in here', siger hun, tager sin cardigan af og slår fast: 'I like you very much... lover boy!'

Og der starter balladen om det ellers klassiske trekantsdrama, der mest af alt minder om en moderne 'Romeo og Julie' med kromosomfejl.

Katastrofeskuespilleren tjener fortsat penge filmens royalties, der for længst har rundet 30 millioner dollars. Hvor meget vil han dog ikke ud med. Foto: Linda Johansen

Cølibatfremkaldende

- Jeg prøvede bare at overleve og komme igennem.. Det var præcis, som det så ud: ubehageligt og underligt.

Sådan siger Greg Sestero om sin egen medvirken i de akavede samlejesekvenser, der domineres af overdreven stønnen, karikerede hoftestød og 1980'er-pornomusik.

- Alle sagde, at ingen ville komme til at se filmen, så jeg gjorde det bare.

Søger man efter de intime scener på Google, er første side domineret af pornohjemmesider, der står i kø for at vise klip fra 'The Room'.

Annonce:

- Vi forsøgte at forkorte sexscenerne i en senere udgave, men folk blev rasende over det. Chokerende nok får folk et kick ud af det.

Oscarnomineret hyldest

Selv 20 år efter premieren diskuteres det stadig, om filmen er elendig eller enestående.

I 2017 udkom 'The Disaster Artist', der er en hyldest til 'The Room's tilblivelse på trods af instruktøren Tommy Wiseau åbenlyse mangel på talent.

'The Disaster Artist' blev nomineret til 11 Oscars og vandt flere andre priser.

- Brad Pitt har lavet mange film, men der er få film, som folk husker. Folk husker stadig 'The Room' 20 år efter.

What else do I need to say?