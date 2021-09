Køber brugte underbukser for 21.214 kroner

Et par af basketball-legenden Michael Jordans brugte underbukser blev lørdag aften solgt på auktion for over 3.000 dollars

Sportsbrandet Nike har henover den seneste tid haft kæmpe succes med salget af deres Jordan-sneakers.

Men lørdag aften var det noget helt andet, de havde succes med. Her blev et par brugte Jordan-underbukser solgt for hele 3.341 amerikanske dollars, svarende til 21.214 danske kroner, skriver TMZ.

Grunden til, at underbukserne blev solgt for sådan en stor mængde penge, er, at basketball-legenden Michael Jordan har brugt dem.

Ikke hvad du tror

Auktionsfirmaet Lelands Auction beretter i den forbindelse om tydelige brugstegn i underbukserne, men det er ikke, hvad mange forestiller sig.

Brugstegnene er nemlig ikke en brun stribe bag på, men i stedet nogle syninger, der er gået op, og et rensemærke, der er sat på.

Det er disse underbukser, der er blevet solgt for over 21.000 danske kroner. Foto: Lelands.com

Auktionen med underbukserne endte ud i en regulær bud-krig, og der blev registreret hele 19 bud på de brugte underbukser.

Lelands Auction havde fået underbukserne fra Michael Jordans ven og bodyguard, John Michael Wozniak.

Udover underbukserne havde John Wozniak også givet auktionsfirmaet jakkesæt, frakker, skjorter og slips, som Michael Jordan har brugt.

Der var dog ingen af de respektive produkter, der kom i nærheden af underbukserne. Den auktion, der kom tættest på, var fire bælter, der blev solgt for 2.510 dollars.

Du kan se hele listen af ting, der blev sat på auktion her.