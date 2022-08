Kokain-afhængig stjerne delte alt: Nu fortryder hun

Demi Lovato bliver 'syg' af at se på sig selv og mistænker, at hendes fans har det på samme måde. Hun er nu ked af, at hun har delt så meget ud af sit liv i tre dokumentarer - bl.a. mens hun var i narkoens klør

I de seneste 10 år har den tidligere Disney-stjerne og nuværende verdenskendte sangerinde med adskillige hits på samvittigheden Demi Lovato udgivet tre såkaldte 'biopic'-dokumentarer om sig selv på sin YouTube-kanal.

Ordet er en sammentrækning af biography (biografi) og pictures (billeder), og er et udtryk, der dækker over dokumentarfilm, hvor man over tid følger med i ethvert aspekt af f.eks. en kendt persons liv.

Her har hun råt for usødet ladet fans og følgere komme med ind bag facaden på hendes stjerneliv, der har været plaget af et voldsomt kokainmisbrug kulminerende med en overdosis heroin i 2018, hvor stjernen var få minutter fra at dø.

Seerne kom således helt tæt på Lovatos kamp mod afhængighed og den indflydelse, det havde på hendes musikalske karriere - senest i 'Demo Lovato: Dancing with the Devil'.

Men nu er det slut.

Kun afholdenhed virker

Den 30-årige sangerinde, der på mirakuløs vis har kæmpet sig ud af narkoens klør og er kommet endnu stærkere tilbage både personligt og som kunstner, dropper nu at lave flere biopics om sit liv.

Ja, faktisk fortryder hun, at hun overhovedet lavede dem, der allerede er ude, og at hun har ladet folk komme så tæt på.

- Helt ærligt, så er jeg virkelig træt af at se mig selv, og det tror jeg også, at andre mennesker sikkert er. Og hvis de ikke er det, så kan de se mine musikvideoer, udtaler Demo Lovato til mediet Alternative Press.

Hun fortsætter:

- Jeg ville ønske, at jeg havde ventet, indtil jeg havde fundet ud af det hele og fået styr på mit liv, for nu er det hele cementeret. Afholdenhed er det, der virker for mig og intet andet, lyder det ærligt.

Demi Lovato har erkendt, at afholdenhed er eneste vej frem, men lidt nøgenhed er hun aldrig gået af vejen for. Her et af de mere lødige frække billeder, hun har fået taget gennem tiden. Foto: Ritzau Scanpix

Droppede alt i 2019

Demi Lovato hævder, at hun opgav stoffer og alkohol helt i 2019, før hun begyndte i behandling. Og nu vil hun dele sine historier med sine fans på andre måder:

- Min historie er ikke færdigfortalt, så når jeg engang har skrevet en bog, vil jeg gerne kunne være i stand til at sige 'okay - det her er mig, der er blevet voksen'.

Demi Lovato fik i 2020 et følelsesladet comeback på scenen, da hun efter sin overdosis og lang tids efterfølgende tavshed var retur fra afvænning. Her syger hun 'Anyone' ved den amerkanske Grammy-uddeling. Foto: Ritzau Scanpix

Nu er hun kvinde igen

Den tidligere 'Camp Rock'-skuespillerinde har brugt de/dem-pronominer, siden hun sprang ud som non-binær i maj 2021.

Nu har hun dog annonceret, at hun vender tilbage til at bruge hun/hende-pronominer, efter at hun har følt sig mere feminin på det seneste,

- Jeg følte, især sidste år, at min energi var balanceret i min maskuline og feminine energi. Så da jeg stod over for valget om at gå ind på et badeværelse, og der stod kvinder og mænd, havde jeg ikke lyst til, at der var et badeværelse til mig, fordi jeg ikke nødvendigvis følte mig som en kvinde og jeg følte mig ikke som en mand. Jeg følte mig som menneske, fortæller Lovato.