Kold luft: Stjernepar går fra hinanden

De to rappere Saweetie og Quavo er ikke længere kærester

For de to amerikanske rappere Saweetie, 27, og Quavo, 29, varede kærligheden ikke ved.

Fredag kunne Saweetie, der har det borgerlige navn Diamonté Harper, således fortælle sine følgere på Twitter, at hun nu er single.

'Jeg er single. Jeg har udholdt alt for meget forræderi og smerte bag kulissen, til at et falskt narrativ, som degraderer min karakter, skal cirkulere', skriver hun i sit opslag og fortsætter:

'Gaver kan ikke kurere ar, og kærligheden er ikke ægte, hvis intimiteten gives til andre kvinder'.

Beskyldning om utroskab

De noget kryptiske formuleringer, som i den grad antyder utroskab, fik da også hurtigt Quavo på banen med sin version af bruddet.

'Jeg elskede dig og er skuffet over, at du gjorde alt det. Du er ikke den kvinde, jeg troede du var. Jeg ønsker dig intet andet end det bedste', skriver Migos-rapperen i et opslag på Twitter.

Til det svarer Saweetie ganske køligt:

'Hav det godt'.

De to nu ekskæresters følgere holder sig da heller ikke tilbage i kommentarsporet, hvor flere trækker tråde til Quavos Migos-kollega Offset, der er gift med rapperen Cardi B, men har haft flere affærer, som er blevet heftigt debatteret på Twitter.

Saweetie og Quavo har datet siden 2018.

