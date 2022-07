Kold superstjerne afviser: Jeg skal IKKE spille prins Andrew!

De fleste verdenskendte skuespillere er normalt gode til at holde mund og lade være med at deltage i løjerne, når rygtemøllen om deres liv og karriere kører derudaf i offentligheden og i medierne.

Men når man bliver kædet sammen med en rolle i en film, der handler om en skandaleramt landsmand med et særdeles blakket ry, kan det være en anden sag.

Det er 'Notting Hill' og 'Love Actually'-charmøren Hugh Grant, 61, et godt eksempel på.

Prins Andrew har fået frataget alle sine royale titler af dronning Elizabeth i kølvandet på den kommende retsag om hans indblanding i Epstein sagen. Sagen Kort: Prins Andrew har fået frataget alle sine royale titler af dronning Elizabeth.

Han går således nu ud på Twitter i en kortfattet og lettere kold tone for at dementere, at han, som flere britiske medier ellers hævder, skulle være tæt på at lande hovedrollen i en kommende film om den sexovergreb-anklagede skandaleprins Andrew, 62.

'Nej, jeg er ikke (i spil til rollen, red). Jeg har aldrig hørt om den (filmen, red.)', skriver han på det sociale medie.

Skabte overskrifter og forargelse

Filmen kommer til at hedde 'Scoop', og det berømte BBC Newsnight-interview fra november 2019 med prins Andrew, hvor han talte ud til den højprofilerede værtinde Emily Maitlis, kommer til at være omdrejningspunkt.

Interviewet skabte fortrinsvis negative overskrifter verden over - blandt andet fordi mange mente, prins Andrew slap for let og at der var for meget mikrofonholderi over løjerne.

Efter sigende skulle prins Andrew-lejren tværtimod på bagkant ikke overraskende have været glade for interviewet.

'Scoop' skal efter planen dramatisere, hvordan man hos BBC-baglandet skaffede sig interviewet såvel som hvordan optagelserne fandt sted.

Castingprocessen ikke begyndt

Forhandlingerne bag kulisserne i forbindelse med interviewet vil skabe 'meget spændende drama', fortæller manuskriptforfatteren Peter Moffat til filmmediet Deadline.

- Hvordan var det, at han (prins Andrew, red.) besluttede, at det var en god idé at lave et stort, langt interview med Emily Maitlis på BBC?, tilføjer Moffat retorisk og lettere ironisk til Deadline.

Flere britiske medier nævner altså nu, at Hugh Grant skulle være i spil og at han er et af de ubekræftede navne i puljen til hovedrollen som prins Andrew.

En talsmand for filmens producerteam har dog udtalt, at castingprocessen end ikke er begyndt endnu, og Grants repræsentanter har samtidig bedyret, at 'Hugh aldrig har hørt om dette projekt'.

Dernæst gik stjernen selv på Twitter for at afvise.

