Kollapsede for rullende kameraer: Sådan går det nu

Den britiske skuespiller Tom Felton, der er kendt for sin rolle som Draco Malfoy i 'Harry Potter'-filmene, skabte tidligere på ugen overskrifter verden over, da han kollapsede under en kendis-golfturnering forud for weekendens Ryder Cup.

Den 34-årige stjerne blev efter episoden hjulpet på benene, inden han blev placeret på en båre og kørt væk i en golfbil. Han var ved bevidsthed, da han blev kørt væk til behandling på et lokalt hospital.

Tom Felton var ved bevidsthed, da han blev kørt på hospitalet. Foto: Ashley Landis/Ritzau Scanpix

Lørdag gav Tom Felton så endelig en status til de mange fans, der har ventet på at høre nyt om hans sundhedstilstand.

I en video, som han har delt med sine mere end 10 millioner følgere på Instagram, fortæller han, at han har det fint.

- Hej alle sammen, damer og herrer, drenge og piger. Jeg ville bare sige mange tak for alle de mange gode hilsner efter den noget skræmmende episode, lyder det fra Felton, der fortsætter:

- Folk har passet rigtig godt på mig, og tusind tak til alle dem, der har ønsket mig god bedring, for nu er jeg officielt i bedring.

Herefter bryder han ud i en sang til sine bekymrede fans.

- I tilfælde af, at du var bekymret: Du skal ikke bekymre dig, min pige. Tom har det fint, synger han, inden han slutter af med at forsikre om, at han er på vej til at blive rask.

Dermed er det stadig usikkert, hvad der var skyld i Tom Feltons kollaps. Men sikkert er det, at han er i bedring.