Kollega dømt for seksuelle overgreb

Mads Mikkelsens medskurk fra 'Doctor Strange' er blevet dømt for seksuelle overgreb mod en 13-årig pige

Skuespillerinden Zara Phythian og hendes mand, Victor Marke, er blev kendt skyldige for gentagne seksuelle overgreb på en pige. Det skriver Nottingham Post.

Overgrebene fandt sted mellem 2005 og 2008 og begyndte, da pigen var 13 år. Den første aften drak parret hende angiveligt fuld i rom. Efterfølgende begyndte Zara Phythian at give sin mand oralsex, hvorefter hun udfordrede pigen til at deltage.

Under retssagen i Nottingham vurderede pigen, at hun havde haft sex med Victor Marke 20 gange. Hun følte, at hun løbende blev coachet af Zara Phythian, som hun kunne blive bedre.

Victor Marke indrømmede, at han havde haft sex med pigen, men først da hun var fyldt 18 - og aldrig sammen med sin kone. Zara Phythian nægtede al seksuel aktivitet med pigen.

Også minimum en anden pige skulle have haft lignende oplevelser med parret. Paula Wilson fra Nottingham Politi roste de vidner, der var med til at få parret dømt.

- Som alle gerningsmænd til seksuelt misbrug, blev Marke-parret i sidste ende stoppet af beslutsomme ofrene, som udviste tapperhed og styrke ved at stå frem og få bragt denne sag til ende, sagde Wilson til Nottingham Post.

Mads Mikkelsen og Zara Phythian i grøn kjole ved premieren på 'Doctor Strange' i London i 2016. Foto: Getty

59-årige Victor Marke og 37-årige Zara Phythian arbejder begge som kampsportstrænere, men sidstnævnte har også flere filmroller på C.V.'et.

I 2016 spillede hun Brunette Zealot i 'Doctor Strange', hvor Mads Mikkelsen også havde en stor rolle. Hun har blandt andet også været med i 'Cannibals and Carpet Fitters' fra 2017 og 'Tribal: Get Out Alive' fra 2020.

Selve straffen til parret bliver offentliggjort på mandag.