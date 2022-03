Kollega hylder syg Willis: - Han ville ikke svigte sine fans

Rob Gough fra en af hollywoodstjernens sidste film 'American Siege' ser Bruce Willis som en af de mest ikoniske skuespillere nogensinde og fortæller, at man ikke umiddelbart kunne mærke på stjernen, at han var syg under optagelserne

En af de sidste film, Bruce Willis nåede at indspille, inden han nu stopper sin karriere, er 'American Siege'.

Det er en film, der er symptomatisk for den sidste halvdel af Willis' skuespillerkarriere, hvor han primært medvirkede i tvivlsomme og generelt dårligt anmeldte film, der aldrig opnåede succes på det hvide lærred - hvis de da overhovedet nåede så langt.

En lække af hans seneste film er således blevet sendt direkte til streaming uden at nå biografen.

'American Siege' led den skæbne i januar i år, men man færdiggjorde dog allerede indspilningerne i december 2020, og måske var det derfor, at der endnu ikke var det store at mærke på nu alvorligt sygdomsramte Bruce Willis under optagelserne.

Det siger medskuespiller Rob Gough, 31, som i kølvandet på nyheden om Bruce Willis' sygdom afasi, der påvirker ens kognitive færdigheder, udtaler, at Willis i hvert fald skjulte det godt, hvis han allerede havde problemer, da 'American Siege' blev skudt.

Det skriver People.

- Selvom han gennemgik dette, mens han filmede, så var det hele bare så naturligt for ham. Han 'tændte' bare, og du anede ikke, at der foregik noget i ham, fortæller Rob Gough og bemærker, hvordan Bruce Willis, 67, altid var hjælpsom over for ham og andre.

- De fleste ville nok bare have kastet håndklædet i ringen for lang tid siden, men han elsker tydeligvis kunsten at spille skuespil, han elsker film, og jeg tror bare, at han ikke ønskede at svigte sine fans ved at stoppe tidligere, end han behøvede. At vide, at Willis strakte det hele så langt, han kunne for at give sine fans mere underholdning, fortæller meget om ham som person, mener Rob Gough.

Den unge skuespiller er selv mest kendt for at være på rollelisten i filmhittet 'Billionaire Boys Club' fra 2018 med bl.a. Kevin Spacey.

Nedsat sprogevne

Afasi betyder nedsat evne til at anvende sproget, og det er en lidelse, der ofte opstår som følge af enten en hjerneblødning, en blodprop i hjernen, en hjernesvulst eller et slag mod hovedet. Det vides dog ikke, hvad der konkret har forårsaget Willis' sygdom.

- Fyren er en legende og så ikonisk. Bare det at være på filmsettet med ham var så mindeværdigt og så fantastisk. Da jeg så lærte hans diagnose at kende og indså, at det ville være en af hans sidste film, følte jeg mig så beæret og velsignet over at have arbejdet med ham og lært af ham, siger Rob Gough og fortsætter:

- Selv om han måske ikke var, som han var for 10 år siden, så var det de små ting, han hele tiden lagde mærke til. Når han spillede skuespil, så man ikke, at han led af den sygdom - han kom til live og leverede. Jeg har altid set ham som en GOAT (greatest of all time, red.) - han er MANDEN. At vide, at han var i stand til at optræde samtidig med det, han gennemgik, det er bare med til at bidrage ekstra til hans ikon-status, mener Gough.

Elsker familien

De sjoveste øjeblikke med Bruce Willis var dog ikke, når der blev filmet, men når instruktøren råbte 'cut', fortæller Gough.

- Du ved, bare interaktionen med ham, når der ikke blev filmet. Han var så sød og rar. Vi talte om, hvor meget han beundrer og elsker sin familie. Han var bare en fed fyr at hænge ud med.