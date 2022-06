Kollega sviner billede af afklædt Madonna: 'Jeg håber ikke, hendes børn har taget det'

50 Cent og 'Like a Virgin'-sangerinden har haft mange verbale kampe på Instagram den seneste tid over hendes nye afklædte stil på fotos, og kendis-krigen fortsætter formentlig nu med rapperens nye provokerende udmelding

Madonna, 63, og den 18 år yngre rapper 50 Cent alias Curtis Jackson risikerer atter at komme i 'verbal krig', efter at han har kommenteret på hendes seneste fotos på Instagram.

Her poserer den bramfri sangerinde på sin seng iført meget lidt tøj.

Det er absolut ikke første gang, at de to mener noget om hinanden, efter at Madonna i nyere tid har haft hang og trang til at poste særdeles afklædte og frække billeder på sine sociale medier.

Denne gang har Madonna lagt et billede ud af sig selv, hvor hun ligger på sin seng og poserer iført sorte nylonstrømper, undertøj og solbriller.

På et andet foto slanger hun sig på samme seng iført Versace-kjole, nylonstrømper og høje hæle af mærket Louboutin.

I teksten til billederne erklærer hun, at hun har jetlag - efterfulgt af en fly-emoji og en emoji, der forestiller et kranium.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det har fået 50 Cent til tasterne - for Gud ved hvilken gang.

Slap lidt af

Denne gang har han re-posted Madonnas billeder til sin egen profil, hvor han har 28 mio. følgere, og skriver:

'Jeg håber ikke, at hun har fået sine egne børn til at tage billederne. LOL - som 63-årig burde nogen få hende til at slappe lidt af', lyder det fra 'In Da Club'-rapperen.

Artiklen fortsætter under opslaget og billederne ...

Engang - inden der var noget, der hed sociale medier - var 50 Cent alias Curtis Jackson og Madonna rigtig glade for hinanden. Det har ændret sig. Her da altid var fryd og gammen i 2003. Foto: Getty

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Undskyldning ikke godtaget

Mange mener, det er et slags oprør mod, at alting efterhånden skal være så pænt og uskyldigt, ligesom Madonna selv har udtalt, at det er hendes forsøg på at følge med den fremherskende trend, hvor man som kunstner skal vise mere og mere af sig selv og se bedre og bedre ud for at få succes.

Det bliver ikke anerkendt af 50 Cent, der selv, lige som Madonna, efterhånden har en lettere skrantende karriere, og som nævnt er det blevet mere reglen end undtagelsen, at han blander sig i Madonnas valg.

Tilbage i december måtte 50 Cent da også undskylde offentligt, efter at han havde skrevet nogle sårende ord i forbindelse med en række andre, meget omtalte afklædte billeder af sangerinden.

'Jeg håber, du vil acceptere min undskyldning', skrev 50 Cent.

Men Madonna tilgav ikke. Hun responderede derimod med en video, hvor hun kaldte 50 Cents undskyldning for 'bullshit' og en 'falsk undskyldning'. 'Den gælder ikke', lød det ydermere.

Det har åbenbart givet 50 Cent blod på tanden, så han nu atter er på spil. Og nu venter Madonnas fans så i spænding på, hvad hendes reaktion denne gang bliver i forhold til 50 Cents provokerende udmeldinger.