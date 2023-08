Kolleger er i dyb sorg

Natten til tirsdag dansk tid kom den triste nyhed om, at skuespiller Angus Cloud er død - blot 25 år gammel.

Nyheden har sendt chokbølger igennem hans kolleger på hitserien 'Euphoria', og på de sociale medier udtrykker mange af kollegerne deres store sorg over tabet af deres ven og tætte arbejdskollega.

En af dem, der er gået til tasterne, er Storm Reid, der på Instagram har delt et billede af Cloud med teksten: 'Tårerne vil bare ikke stoppe'.

Til People fortæller skuespiller Paula Marshall, der spiller rollen som Marsha Jacobs i den populære HBO-serie, at hun er knust, og at hendes hjerte gør ondt.

- Han var venlig og ydmyg og så unik. Du kunne ikke tage dine øjne fra ham på et filmset. Hvor er vi alle heldige, at vi har bevidnet hans arbejde. Det var mere end troværdigt, hvert eneste take. Mit hjerte gør ondt, siger hun i udtalelsen.

Også skaberen af 'Euphoria', Sam Levinson, har udtalt sig om Clouds død.

- Der var ikke nogen, der var ligesom Angus. Han var alt for speciel, alt for talentfuld og alt for ung til at forlade os så tidligt. Han kæmpede - som mange af os - med afhængighed og depression. Jeg håber, han ved, hvor mange hjerter, han har rørt. Jeg elskede ham. Det vil jeg altid gøre, lyder det fra Levinson, der også sender en hilsen til Clouds familie.

- Hvil i fred, og gud velsigne hans familie, lyder det.

Angus Cloud kæmpede ifølge familien med sit mentale helbred. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Kæmpede mentalt

Det var natten til tirsdag dansk tid, at Angus Clouds familie bekræftede den triste nyhed om sønnens død.

- Den eneste trøst, vi har, er, at vi ved, at Angus nu er genforenet med sin far, som var hans bedste ven, siger familien i en udtalelse, der er offentliggjort af Clouds publicist.

- Angus var åben omkring sin kamp med sit mentale helbred, og vi håber, at hans død kan være en påmindelse til andre om, at de ikke er alene og ikke skal kæmpe alene i tavshed. Vi håber, at verden husker ham for hans humor, latter og kærlighed til alle, lyder det i en udtalelse fra familien, hvor de bekræfter hans død.

- Vi beder om privatliv på nuværende tidspunkt, da vi stadig bearbejder dette frygtelige tab, lød det fra familien, der ikke ønskede at oplyse mere om dødsårsagen.

Ifølge TMZ var det Angus Clouds mor, der fandt ham livløs mandag morgen lokal tid. Til alarmcentralen fortalte hun, at hun mistænkte, han havde taget en overdosis. Cloud blev erklæret død på stedet.

Politiet efterforsker i øjeblikket sagen og vil derfor endnu ikke konkludere noget om dødsårsagen.

'Euphoria', der har Zendaya i hovedrollen, er en af de mest sete HBO-serier nogensinde. Her spiller Cloud den lakoniske narkohandler Fez, der er med i både første og anden sæson af serien.

Serien har både fået stærk kritik og stor ros for dens mørke fremstilling af de problemer, som amerikanske teenagere døjer med - herunder stofafhængighed og seksuelle overgreb.

Serien var Clouds første rolle. Han blev opdaget til rollen af en caster, mens han gik på gaden i Brooklyn i New York med sine venner.

Ud over 'Euphoria' har Cloud også medvirket i filmene 'North Hollywood' og 'The Line'.