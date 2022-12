Kolleger i sorg efter kendt skuespillers død

Ronan Vibert døde kort før jul kun 58 år gammel, hvilket har efterladt en britisk skuespillerbranche i sorg. Han spillede med i 80 film og serier - heriblandt 'Lara Croft: Tombraider - The Cradle of Life'

Han var blot 58 år gammel, men for under en uge siden døde skuespilleren Ronan Vibert i sit hjem i Florida.

Det har efterladt en britisk skuespiller-branche i sorg.

Det skriver bl.a. BBC News.

Ronan Vibert var med i kendte film og serier som 'The Snowman', 'Saving Mr. Banks', 'Rome', 'Penny Dreadful', 'The Pianist', 'Shadow of the Vampire', 'Tristan and Isolde', Angelina Jolie-filmen 'Lara Croft: Tomb Raider - The Cradle of Life', 'The Pogues', 'Poirot', 'The Bill' og 'Lewis'.

Derudover havde han også en rolle i serien 'Borgia', der herhjemme er kendt for at have danske navne som Thure Lindhardt, Cyron Melville, David Dencik og Pilou Asbæk på rollelisten.

Den samlede liste på filmsiden IMDB tæller over 80 roller i karrieren.

Yngste på årgangen

Vibert blev oprindeligt uddannet fra Royal Academy of Dramatic Art (RADA) i London.

Annonce:

Blandt hans medstuderende ved RADA var Jason Watkins, der i nyere tid bl.a. er kendt fra Neflix-succesen 'The Crown'.

'Han var den yngste fra vores årgang på RADA. Han var unik. Han så anderledes på ting - var så innovativ. Jeg havde vidunderlige stunder med ham. Alt for ung', skriver han på Twitter.

Også stjerneskuespilleren Richard E. Grant mindes afdøde med rosende ord:

'Vågnede op til de sørgelige nyheder om, at min ven og kollega Ronan Vibert er død. Vi arbejdede sammen første gang på 'The Scarlet Pimpernel' i slutningen af sidste århundrede', lyder det fra Grant.

Det var mediet Hollywood Reporter, der først breakede nyheden, som blev bekræftet over for dem af Ronan Viberts manager, Sharon Vitro.

Vibert døde på hospitalet efter kort tids sygdom, og efterlader sig bl.a. konen Jess Grand Vibert.