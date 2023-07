Kolleger og familie knust efter skuespillers død

Den folkekære 'Emmerdale'-skuespiller Meg Johnson er søndag død. Hun blev 86 år gammel.

Det skriver Mirror.

Johnson spillede den ikoniske karakter Pearl Ladderbanks i sæbeoperaen mellem 2003 og 2020.

'Emmerdale' er et både et folkekært program og et stort stykke britisk kulturhistorie, da serien har kørt i svimlende 51 år og har leveret mere end 9000 episoder.

Hun optråde første gang serien i afsnit 3500, der kørte på den britiske tv-kanal ITV, og hun nåede at medvirke i svimlende 760 episoder.

Kæmpede med demens

Familien og forhenværende kolleger fra showet har sammen hyldet Meg Johnson i en fælles erklæring.

'Det er med stor sorg, at vi meddeler at skuespillerinden Meg Johnson døde fredeligt i går aftes omgivet af sin familie', skriver de og tilføjer:

'Meg var en venlig og vidunderlig kvinde fuld af varme og altid med et glimt i øjet. Meg havde demens de sidste par år, men kæmpede desuagtet videre personligt og professionelt.'

Vild karakter

I klassisk sæbeoperastil nåede Meg Johnsons karakter at opleve lidt af hvert.

Nogle af skuespillerindens største øjeblikke fra serien omhandler alt fra at blive fanget i en brand under en huseksplosion, at begå underslæb for at finansiere sin ludomani, foregive at have Alzheimers sygdom for at forhindre venner i at opdage, at hun var misbruger - og endda at skulle forsvare sin søn under voldtægtsanklager.

