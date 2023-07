Kom med dyster melding før sin død

Den britiske skuespiller Julian Sands blev tidligere fundet død i bjergene. Men inden sin død gav han et interview, hvori han fortalte om de farlige ting ved bjergvandring

Det er ikke mere end en uge siden, det blev bekræftet, at der var blevet fundet menneskerester af den britiske skuespiller Julian Sands.

Tidligere på året blev han meldt savnet under en bjergvandring.

Men inden bjergvandringen nåede skuespilleren at give et interview, hvori han kaldte sine ture for farlige.

Hvilket i dag vækker opsigt, siden det kan have været grund til hans død.

Sådan skriver Variety.

- Venner, som jeg plejede at vandre med, er holdt op med at gå med op i bjergene, starter skuespilleren med at forklare i interviewet.

- Og hvis du ikke har lysten eller fokus på at bestige en rute, der går op i bjergene, og hvis du ikke er absolut fokuseret, så bliver det meget farligere, uddyber han.

Menneskelige rester

Skuespilleren, der blev fundet død i bjergene, beskrev også, at han selv har mødt menneskelige rester på sine ture i bjergene inden sin død.

Annonce:

- Jeg har fundet uhyggelige ting på bjerge. Det er uhyggeligt, når du ved, du er et sted, hvor mange mennesker har mistet livet, siger Julian Sands.

- Det kan være skræmmende.

Bliver fortsat efterforsket

Julian Sands' dødsårsag er fortsat ikke fastlagt, hvorfor efterforskningen stadig pågår.

- Vi vil gerne udtrykke vores taknemmelighed til alle de frivillige, der arbejdede utrætteligt, lyder det.

Barske forhold og det dårlige vejr har undervejs gjort det svært for efterforskerne at lede efter Julian Sands.

Tidligere på måneden genoptog politiet eftersøgningen, da vejrforholdene gjorde det nemmere at eftersøge området.