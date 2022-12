Komiker afslører: Alvorligt syg af kræft

Den britiske komiker Rhod Gilbert, der blandt andet er kendt fra den britiske udgave af det populære underholdningsprogram 'Stormester', har kræft - og det er ganske alvorligt.

I et radioprogram på BBC Wales afslørede han for få dage siden, at han er blevet diagnosticeret med strubekræft, og at det har spredt sig. Historien har nu bredt sig til flere britiske medier, heriblandt Metro og The Independent.

Trods den alvorlige diagnose er komikeren optimistisk for fremtiden.

- Jeg har det godt, og jeg føler, at jeg kommer mig dag for dag, lød det fra Rhod Gilbert i radioprogrammet.

- Nogle dage har jeg det godt nok til at kunne skrive lidt, og jeg har en fornemmelse af, at når jeg er kommet igennem dette, gemmer der sig et show i det. De ting, folk siger, når de finder ud af, man har kræft. Folk går i panik. Der er meget humor i det, fortsatte han.

Har modtaget behandling

54-årige Rhod Gilbert begyndte i sommer at føle sig syg, samtidig med at han fandt flere knuder på sin krop, der viste sig at være kræft.

Siden har han modtaget behandling i form af både kemoterapi og stråler. Han er også blevet opereret, og nu afventer man effekten af behandlingen, fortalte han i interviewet med BBC.

- Hvis det ikke har virket efter hensigten, skal jeg måske tilbage og behandles igen, sagde han.

Rhod Gilbert har syv onemanshows på cv'et, ligesom han flere gange har optrådt som vært på både tv og radio. Han har desuden medvirket i en lang række tv-programmer, heriblandt 'Taskmaster' (det britiske 'Stormester', red.), som kan ses på TV 2 Play.

Han er gift med skuespiller og forfatter Sian Harries.