Komiker deler stor nyhed

'Jeg burde nok lære at køre i bil nu'.

Sådan lyder billedteksten til et billede Jack Whitehall har delt på Twitter.

Den britiske komiker kan se frem til at blive far for første gang sammen med kæresten Roxy Horner. Den store nyhed kommer efter, at parret tidligere har fortalt åbent om deres tragiske abort.

- Vi havde en spontan abort sidste år, og derfor var jeg bekymret for at fortælle for tidligt, at jeg var gravid igen. Jeg var så bekymret for, at der ville ske noget, og derfor havde jeg ikke lyst til at fortælle verden det, siger Roxy Horner.

Parret mødte hinanden i Australien tilbage i 2020, da Jack Whitehall rejste rundt på comedy turné. I dag bor de sammen i Notting Hill med deres hund, der hedder Coco.