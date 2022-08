Komiker død: Blev kun 32 år

Den amerikanske komiker Teddy Ray, som blandt andet er kendt fra det amerikanske sketchshow 'Wild'n out', er død. Han blev kun 32 år gammel. Det skriver flere amerikanske medier - herunder Variety.

Det var Comedy Central, som først annoncerede den tragiske nyhed i et opslag på Twitter.

Ud over at have været med i 'Wild'n out', hvor Nick Cannon er vært, var Teddy Ray bedst kendt for at lave standup.

Han blev født i Los Angeles i 1990 og har siden da klatret op ad rangstigen inden for komik i USA.

Inden sin død opnåede han en masse. Han har blandt andet lavet comedy på BET's 'Comic View' samt lavet en del på Comedy Central og HBO's 'All Def Comedy'. Senest var han med i komikeren Sam Jays HBO-serie 'Pause with Sam Jay'.

Dødsårsag stadig ukendt

Det er endnu ikke meldt ud, hvad Teddy Ray er død af.

The Los Angeles Times kunne i går berette, at myndighederne i Riverside County havde modtaget en melding omkring et dødsfald i en privat bolig i Rancho Mirage, som ligger i Californien, omkring kl. 10 i fredags.

Politichefen i Riverside County Brandi Swan udtalte sig efterfølgende og fortalte, at Teddy Rays dødårsag var ukendt, men at de arbejder på at finde svaret.

Sagen bliver lige nu efterforsket af myndighederne i Riverside County.

Hyldes

Siden det uventede dødsfald har flere kollegaer og fans reageret på den unge komikers tidlige død.

Komikeren Quinta Brunson, som bl.a. står bag ABC's mockumentary 'Abbott Elementary', sørgede over komikeren i et Twitter-opslag.

Tv-personligheden Desus Nice fra det amerikanske talkshow 'Desus & Mero' hyldede også Teddy Ray på Twitter.

