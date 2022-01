Komiker død

Komiker, vært og Emmy-vinder Louie Anderson, 68, har fredag tabt kampen mod kræft.

Det bekræfter hans mangeårige publicist, Glenn Schwartz, over for Deadline.

'Basket'-stjernen døde i Las Vegas, hvor han tidligere på ugen var blevet indlagt på hospitalet for at modtage kræftbehandling.

Louie Anderson var en erfaren stand-up komiker med en karriere, der strækker sig over tre årtier. Han brød igennem som komiker i 1984, da han optrådte på 'The Tonight Show med Johny Carson i hovedrollen'.

Komikeren vandt Emmy-prisen for sin fremragende birolle i en komedieserie i 2016, hvor han spillede Christine Baskets.

For nylig gentog Anderson sin 'Coming to Amerixa'-rolle, der er opfølgeren på 'Coming 2 America'. Derudover optrådte han i en gæsterolle i sæson tre af den originale HBO Max-serie 'Search Party'. Siden 2017 har komikeren været en fast paneldeltager i showet 'Funny You Should Ask'.

Louie Anderson var en af de mest ikoniske komikere i USA, hvorfor Comedy Central kårede ham som en af de '100 bedste stand-up komikere nogensinde'.

Den nu afdøde komiker efterlader sig sine to søstre, Lisa og Shanna Anderson.