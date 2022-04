Komiker er død

Komikeren Gilbert Gottfried er gået bort efter lang tids sygdom, meddeler hans familie tirsdag. Han blev 67 år.

Det oplyser en række internationale medier, herunder Variety.

'Vi er knuste over at meddele vores elskede Gilbert Gottfrieds bortgang efter lang tids sygdom. Ud over at være den mest ikoniske stemme i komedie, var Gilbert en vidunderlig ægtemand, bror, ven og far for sine to små børn,' skriver familien på hans Twitter-profil.

'Selvom i dag er en trist dag for os alle, så bliv ved med at grine så højt som muligt til Gilberts ære,' lyder det videre.

Gottfried var kendt for sin rå humor og skingre stemme, som var med til at give liv til en række animerede karakterer, som for eksempel papegøjen Jago i Disneys 'Aladdin' og robotfuglen Digit i PBS Kids 'Cyberspace'.

Den afdøde komiker blev født i Brooklyn, New York, 28. februar 1955 og begyndte allerede med at optræde som blot 15-årig. Herudover medvirkede Gottfried i 12 episoder af 'Saturday Night Live' i 1980, og han spillede sin første store filmrolle i 'Beverly Hills Cop 2'.

Han har ligeledes været med i 'Family Guy' og har flere gange lavet sketches i det store amerikanske talkshow 'The Tonight Show with Jay Leno'.

Gilbert Gottfried efterlader sig sin kone Dara Kravitz, som han har været gift med siden 2007, og parrets to børn, datteren Lily og sønnen Max.