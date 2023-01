Komiker gør tykt grin med verdensstjerne

Natten til onsdag løb Golden Globe over skærmen, og i år var det komiker Jerrod Carmichael, der havde værtstjansen.

Det benyttede komikeren blandt andet til at lave grin med skuespiller Tom Cruise, der i 2021 valgte at sende sine tre Golden Globe-trofæer retur i protest.

- Backstage fandt jeg de her, lød det oppe fra scenen fra Jerrod Carmichael, der stod med tre trofæer.

Golden Globe kom under lup i februar 2021, da avisen Los Angeles Times beskrev, at Hollywood Foreign Press Association (HFPA) ikke havde nogen sorte medlemmer blandt sine 87 journalister.

Natten til onsdag dansk tid fandt Golden Globe sted. I løbet af prisuddelingen blev der gjort grin med skuespiller Tom Cruise. Foto: Ritzau Scanpix

Efterfølgende beskyldte flere medlemmer af journalistforbundet også HFPA for at komme med sexistiske og racistiske kommentarer og for at udnytte deres position til at bede om tjenester af kendte skuespillere og filmselskaber.

Det fik flere stjerner til at droppe prisuddelingen - og altså Cruise til at sende sine trofæer tilbage.

- Hør her, jeg er bare vært, men jeg har en idé. Hvad med, at vi tager de her tre (trofæerne, red) og bytter dem for, at Shelly Miscavige vender sikkert tilbage?, fortsatte Jerrod Carmichael med en henvisning til Scientology-lederen David Miscaviges kone, som har ikke er blevet set offentligt siden 2007.

Tom Cruise blev i 1988 introduceret for Scientology. Skuespilleren har ved flere lejligheder rost Scientology for dets indflydelse i hans liv.

I 2008 modtog skuespilleren Scientology fineste udmærkelse, nemlig 'Freedom Medal of Valor'.