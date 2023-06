Komiker risikerer fængselsstraf: Anklaget for hensynsløs kørsel

Den 4. marts i år endte knap så heldigt for den amerikanske komiker og tv-kendis Pete Davidson.

Under en køretur med skuespilleren Chase Sui Wonders, som han angiveligt dater, kørte de nemlig i høj fart ind over matriklen til et hus i Beverly Hills og ramte siden af huset.

Mediet TMZ berettede dengang, at 29-årige Pete Davidson sad bag rattet i bilen, som var af mærket Mercedes, og at han af uvisse årsager mistede kontrollen over køretøjet, der fortsatte hen over fortovet, smadrede en brandhane og ramlede ind i siden af et hus.

Der var heldigvis ingen tilskadekomne ved uheldet.

Nu skriver CNN, at der er nyt i sagen.

Pete Davidson er nemlig blevet sigtet for hensynsløs kørsel, hvilket i værste fald kan ende med at koste ham en fængselsstraf.

- Vi mener, at Mmr. Davidson var medvirkende til hensynsløs kørsel, hvilket i sidste ende resulterede i en alvorlig kollision i et hjem. Det var et held, at ingen kom alvorligt til skade under episoden. Vi ved, at hensynsløs kørsel kan have meget alvorlige konsekvenser, udtaler Greg Riesling, der er assisterende chef for medierelationer ved LA County Districts advokatkontor, ifølge CNN.

I de fleste amerikanske stater kan en dom for hensynsløs kørsel medføre en bødestraf fra 350 kroner og op til 7000 kroner.

I værste fald kan det koste fra 90 dage og helt op til et år i fængsel.



27. juli vil retten fastsætte dato og tidspunkt for retsmødet i sagen.

Pete Davidson er kendt for at have datet flere kendte kvinder. Her ses han på den røde løber i selskab med sin daværende partner, Kim Kardashian, i 2022. Foto: Ritzau Scanpix

Pete Davidson er kendt fra 'Saturday Night Live', hvor han i årevis var en del af det faste ensemble af komikere.

Han er desuden blevet kendt for at have datet og have haft et forhold til flere kendte kvinder, heriblandt realitystjernen Kim Kardashian, sangeren Ariana Grande og 'Bridgerton'-skuespilleren Phoebe Dynevor.

Flere internationale medier har den seneste tid beskrevet, at han tilsyneladende nu dater den 26-årige skuespiller Chase Sui Wonders, der er kendt fra HBO-serien 'Generation'.

De to har dog ikke bekræftet, at de danner par.