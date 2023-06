Komiker tabte 35 kilo: Afslører skør diæt

Den amerikanske komiker Rebel Wilson udtaler, at man sagtens kan leve på 600 kalorier om dagen

Komikeren Rebel Wilson har tidligere gennemgået et yderst imponerende vægttab på hele 35 kilo.



Og det er sket ved en mildest talt ekstrem diæt, der nok ikke ville falde i helt så god jord hos sunhedsstyrelsen.

- Jeg deltog faktisk lige i et program, hvor jeg lærte om mad, og de lærte os, at man ikke rigtigt har brug for så mange kalorier, som man tror, siger Rebel Wilson til Daily Mail.

Og med få kalorier, så mener hun altså rigtig få kalorier.

- Du har faktisk kun brug for omkring 600 kalorier om dagen i modsætning til 1.500 eller 2.000, siger hun og fortsætter:

- Alle tror, at man skal spise så meget, men hvis man spiser rigtigt og i små portioner, så går det fint.

Den 42-årige 'Pitch Perfect'-stjerne holder fast i, at kroppen ikke har brug for mange kalorier', men kan dog godt selv se, at det lyder lidt skørt.

Her ses den 42-årige komiker med lidt flere kilo på sidebenene. Foto: Rob Latour/Shutterstock

Kritik fra komikerkollega

Rebel Wilsons kontroversielle kostråd er da også blevet mødt med kritik.



For nyligt langede komikeren Amy Schumer ud efter Wilson, som hun blandt andet beskyldte for at have tage slankemedicin.

- Du er på Ozempic eller en af de der ting, eller du har fået lavet noget. Bare stop, lød det tidligere på ugen fra komikerkollegaen.

Sygdom om fødsel

Rebel Wilson har ved flere lejligheder snakket om hendes hormonforstyrrende sygdom PCOS, som angiveligt skulle have været grunden til hendes tidligere problemer med overvægt.

Derudover skulle sygdommen også medføre barnløshed.

I november 2022 blev komikeren dog mor til en lille datter, som grundet hendes sygdom blev født ved hjælp af en rugemor.

- Jeg er ovenud stolt af at kunne annoncere mit første barn fødsel. Royce Lillian blev født i sidste uge af en rugemor. Jeg kan slet ikke beskrive den enorme kærlighed, jeg allerede føler for hende. Hun er et smukt lille mirakel, sagde den lykkelig komiker sidste år.