Komiker trækker i land: Skal ikke i rummet alligevel

Komikeren Pete Davidson skal alligevel ikke en tur i rummet med Jeff Bezos' rumskib. Datoen er rykket, og det er derfor ikke længere muligt for komikeren fra Long Island at deltage

Komikeren og skuespilleren Pete Davidson kan alligevel ikke komme i rummet.

I hvert fald ikke i denne omgang.

I følge mediet TMZ skyldes dette, at datoen for rejsen er rykket, og det er derfor ikke muligt for Pete Davidson at deltage.

Ekstra Bladet kunne ellers tidligere fortælle, at grundlæggeren og idémanden bag rejsen, Jeff Bezos, havde inviteret Pete med. Og endda som den eneste, der ikke skulle betale.

Jeff Bezos i Blue Origin model. Foto: Ritzau Scanpix / Isaiah Downing

SNL-stjernen skulle være en del af et seks-mands team på Blue Origin rumrejsen. Det var meningen, at rejsen skulle starte halv ni om morgenen 23. marts fra Texas i USA.

Men nu er turen rykket til 29. marts.

Travl mand

I en pressemeddelelse skriver Blue Origin:

'Blue Origins 20. tur fra New Shepard er flyttet til tirsdag 29. marts. Pete Davidson er ikke længere i stand til at slutte sig til NS-20-besætningen på denne mission. Vi vil annoncere det sjette besætningsmedlem i de kommende dage.'

Pete Davidson har endnu ikke forklaret, hvad der står i vejen for, at han kan deltage 29. marts. Men han er en travl mand, som både laver SNL, en ny film, og står midt i et meget offentligt ægteskabsdrama, da han er blevet kærester med Kim Kardashian, hvilket eksmanden Kanye West bestemt ikke er tilfreds med.

Blue Origin på tur. Foto: Ritzau Scanpix / LM Otero

Fjerde rumrejse

Rejsen bliver den fjerde i rækken af rumrejser med en besætning ombord, hvoraf den første blev foretaget af selskabets grundlægger, milliardæren Jeff Bezos, sidste sommer.

Udover 28-årige Davidson består teamet af Marty Allen, Sharon Hagle, Marc Hagle, Jim Kitchen og Dr. Geroge Nield.

I løbet af den 11 minutter lange tur vil passagerne opleve flere minutters vægtløshed, ligesom de kommer til at se jorden fra en afstand, der bestemt ikke er alle mennesker forundt.