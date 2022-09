Komikere anklaget for at misbruge børn

Den amerikanske komiker Tiffany Haddish og komiker-kollegaen Aries Spears anklages for at have misbrugt to børn under optagelser i 2013. Advokater afviser

Komikeren Tiffany Haddish, der blandt andet er kendt fra filmen 'Girls trip', er sammen med sin daværende komiker-kollega Aries Spears blevet anklaget for at have misbrugt et søskendepar på henholdsvis syv og 14 år.

Det skriver flere medier blandt andet NBC News og CNN.

Hændelserne skulle angiveligt være sket i 2013, da de optog en række sketches.

Det er søskendeparret, der består af en storesøster og en lillebror, som selv har valgt at lægge sag an ved en domstol i Los Angeles.

Anklagen er leveret af storesøsteren, som i dag er 22 år. Hun er lillebrorens værge, og derfor har hun anklaget komikerne på begge parters vegne. Deres identiteter er indtil videre holdt anonyme.

Næsten ingen tøj og oralsex

Anklagerne går på, at de to komikere skulle have groomet dem, da de var børn, samt tilskyndet dem til at filme 'seksuelt eksplicitte scener'.

Blandt andet lyder det i anklagen, at lillebroren skulle have medvirket i en sketch, hvor han næsten ingen tøj har på, mens Aries Spears spiller en pædofil, som kigger meget efter drengen. Til sidst i videoen blev der efter sigende zoomet ind på drengens skridt.

I en anden sketch skulle Haddish have fået søsteren til at mime oralsex.

Søskendeparret har anklaget komikerne på det grundlag, at 'det har frataget dem en del af deres barndom'.

Advokater afslår

Haddish og Spears' advokater afslår sagens gyldighed og over for CNN lyder beskeden, at anklagerne er 'det pure opspind'.

Haddishs advokat, Andrew Brettler, har udtalt, at 'der ingen merit er' i sagen, og at søskendeparrets mor i årevis har forsøgt at komme med de samme beskyldninger uden nogensinde at få medhold, fordi anklagerne manglede substans. Moren er tidligere ven af Haddish og kender hende fra comedybranchen.

Dette affejede storesøsteren dog i en udtalelse.

'Det er ikke overraskende, at Hr. Brettler vil forsøge at divergere opmærksomheden væk fra de legitime anklager, som kommer fra min bror og jeg, og smide skylden og opmærksomheden over på vores mor, der ikke har nogen part i denne sag.'

De to komikere har endnu ikke kommenteret anklagerne.