Kommenterer vedvarende utroskabsrygter

Den britiske sanger Ellie Goulding vil ikke høre snak om, at hun skulle have været Ed Sheeran utro

Tilbage i 2013 var der stærke rygter om, at de to britiske hitmagere Ed Sheeran og Ellie Goulding dannede par. Særligt efter de blev set holde hinanden i hænderne til MTV's prisuddeling Video Music Awards samme år.

Og i mange år har det rygtedes, at de to gik fra hinanden, fordi Ellie Goulding var Ed Sheeran utro.

Men hun skulle angiveligt ikke have været utro med hvem som helst. Ifølge rygterne var det nemlig det tidligere medlem af One direction Niall Horan, som hun også kærestede rundt med i omtrent den samme periode.

Den slags rygter vil Ellie Goulding dog ikke have siddende på sig.

Ed Sheerans fans har spekuleret i, at hans sang 'Don't' skulle handle om den påståede utroskab, Ellie Goulding udsatte ham for for ti år siden. Foto: Henning Hjorth

På sin TikTok-profil svarer 'Love Me Like You Do'-sangeren en fan, der på ny adresserer de snart ti år gamle rygter. det skriver Page Six.

'Jeg kan ikke fatte, at du var Ed Sheeran utro med Niall Horan. Men også lidt fedt', skriver en følger i en kommentar, som Ellie Goulding svarer på:

'Usandt!!! Men også lidt fedt'.

Begge parter lader dog til at være kommet videre i deres daglige gøren og laden.

35-årige Ellie Goulding har siden 2017 dannet par med Caspar Jopling, med hvem hun har sønnen Arthur Ever Winther, som kom til verden i foråret 2021.

Og 31-årige Ed Sheeran blev gift med Cherry Seaborn i 2019. De har sammen døtrene Lyra Antarctica og Jupiter.