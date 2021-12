Kommer aldrig til at ske

Der er ingen vej udenom.

Kim Kardashian står fast besluttet på, at hun vil skilles fra manden Kanye West.

Og det skal helst være så hurtigt som muligt.

Det viser nye dokumenter, som magasinet People har fået fingrene i.

'Kim Kardashian har forsøgt at få løst denne her sag, siden hun ansøgte om skilsmisse i februar 2021. Kim Kardashian har forsøgt at række ud til Kanye West flere gange for at prøve at få skrevet papirerne under, men har ikke hørt tilbage', lyder det i dokumenterne.

Intet kan hjælpe

Parret har været sammen siden 2012 og har fire børn sammen.

'Parrets ægteskab er helt og holdent nedbrudt. Kim Kardashian ønsker ikke længere at være gift. Der er ingenting, der kan gøres, der vil redde dette ægteskab', lyder det i Kim Kardashians udspil til Kanye West.

I dokumenterne skriver Kardashian også, at hun ikke er interesseret i at løse problemerne med ægteskabet med terapi eller andet.

'Der er ingen grund til at bevare forholdet', lyder det.

Skal afsluttes

Hun ønsker derfor nu, at retten tager initiativ til at afslutte ægteskabet.

'Der er for store forskelle, og det bliver der ved med at være. Uenigheden har været med til at afslutte vores ægteskab. West og jeg fortjener begge muligheden for at bygge et nyt liv hver for sig. Derfor spørger jeg nu, om vi kan få afsluttet vores ægteskab'.

Kanye West har det seneste stykke tid prøvet at vinde Kim Kardashian tilbage.

Sidste forsøg var, da han dedikerede en sang til hende sidste torsdag.

- Jeg har brug for, at du kommer tilbage til mig. Specifikt dig, Kimberly, lød det.

Det har dog ikke haft den ønskede effekt, og Kim dater skuespilleren Pete Davidson.