Kommer Britney til undsætning

Dokumentaren 'Framing Britney Spears', som tidligere på måneden fik premiere verden over, har endnu en gang sparket gang i debatten om den verdensberømte popstjerne.

Nu tager Bella Thorne, 23, der ligesom Britney Spears begyndte sin karriere som barnestjerne hos Disney, bladet fra munden og kommer hende til undsætning.

I et interview med The Hollywood Reporter giver hun sin mening til kende efter at have set dokumentaren.

Bella Thorne er blandt andet kendt for son rolle som CeCe i 'Shake it up' på Disney Channel. Foto: Richard Shotwell/Ritzau Scanpix

- Det gjorde mig så ked af det at se alt det forkerte, som samfundet har gjort mod hende, siger hun og fortsætter:

- Det er ulækkert, hvad hun har været igennem, og hvad hun stadig går igennem. Det hele er virkelig forfærdeligt. Og gudskelov har de lavet dokumentaren, så folk kan ændre deres fucking opfattelse af situationen.

Thorne mener, at det ikke kun er pressens opmærksomhed mod Britney, der bærer skylden.

- Selv hvis du ikke tog et billede af Britney Spears, og selv hvis du ikke var en paparazzofotograf, der pressede hende, så har du sikkert siddet i en kælder med dine venner og talt om fotoet og grinet af hendes mentale tilstand, siger hun og slutter af med at konkludere:

- Folk giver simpelthen ikke Disney-børnene nok fucking credit.

Her er Britney Spears fotograferet tilbage i 2018. Foto: Ritzau Scanpix

Tager afstand

Siden Britney Spears' meget omtalte nedsmeltning tilbage i 2007 har hendes far, Jamie Spears, fungeret som midlertidig værge for hende, og det har sat gang i bevægelsen, der kalder sig selv Free Britney.

De mener, at Britney Spears holdes fanget i den situation mod sin vilje.

Tidligere på ugen har Jamie Spears' advokat i tv-programmet 'Good Morning America' taget afstand fra spekulationerne.

- Historien om Britney har selvfølgelig brug for en skurk. Og det er let at give faren den rolle. Men i virkeligheden er det her historien om en kærlig far, der vil gøre alt for at sikre sin datters sikkerhed og lykke, sagde advokaten Vivian Thoreen i programmet.

