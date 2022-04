Kommer bror til undsætning

- Hvis du går op på den her scene, er du ikke nomineret for andet end de her to hænder!

Det er beskeden Tony Rock kommer med til skuespilleren Will Smith, efter han gav Tonys bror Chris en kæmpe lussing ved dette års Oscar show.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Chris Rocks bror Tony Rock. Foto: Getty Images / Gilbert Carrasquillo

Tony Rock er komiker, og beskeden kom under et af hans shows.

Stor familie

Tony Rock fortsætter med at tale om episoden, selvom han beklager over for publikum, at han må starte sin optræden sådan.

- Jeg ville ikke starte showet sådan. Men du slår min mother-fucking bror, fordi din bitch giver dig et ondt øje?

- Der er mange Rock brødre. I aner ingen ting. Der er mange Rock brødre, fortsætter Tony Rock.

Chris Rock, 57, er den ældste i en søskendeflok på syv. Udover Chris og Tony er der Andre, Brian, Kenny på 42, Jordan på 31 og søsteren Andi på 36.

De syv søskende deler desuden en afdød halvbror, Charles, som døde tilbage i 2006.

Tony Rock har endnu ikke kommenteret klippet fra hans comedy show.

Artikel fortsætter efter billedet ...

De famøse øjeblikke, hvor man ser verdens mest famøse lussing. Foto: Ritzau Scanpix / Brian Snyder

Chris er videre

Men komikeren har tidligere offentligt givet udtryk for sin utilfredshed med Will Smith.

I følge mediet PageSix spurgte en fan Tony Rock på Twitter, om han godtog Will Smiths undskyld til Chris Rock.

Til det svarede Tony meget klar i mælet: 'Nej'.

Selvom det ikke ser ud til, at Tony stopper med at kritisere Will Smith, ser det ud til, at hans bror, som ellers var det egentlige offer for episoden, gerne vil lægge det hele bag sig.

For eksempel sagde Chris Rock fra over for en fan, som råbte:

- Fuck Will Smith!, da Chris optrådte ved sit seneste show i Boston.