Kommer med opråb: - Jeg advarede jer i 1984!

Mesterinstruktøren James Cameron var forud for sin tid i 1984, da han skabte mesterværket 'Terminator'.

Her er robotter i en apokalyptisk fremtid ved hjælp af kunstig intelligens blevet i stand til at tænke selv og går i krig mod menneskeheden.

Et uhyggeligt scenarium, der er kommet tættere på at blive virkelighed anno 2023, efter at AI - kunstig intelligens - har vundet frem i de senere år.

Den Oscar-vindende canadiske filmskaber siger nu i et interview med CTV, at han er enig med eksperter inden for kunstig intelligens i, at fremskridt inden for teknologien udgør en alvorlig risiko for menneskeheden.

Han er af CTV News blevet spurgt til sine tanker om de seneste forudsigelser om fremtiden for AI.

Det sker, efter at flere personligheder indenfor AI har udsendt advarsler om behovet for at regulere den hastigt fremadskridende teknologi, inden den kommer til at udgøre en større trussel mod menneskeheden.

- Jeg deler absolut deres bekymring,lyder det fra Cameron, som fortsætter:

- Jeg advarede jer i 1984, og I lyttede ikke.

Arnold Schwarzenegger spillede Cyborg i The Terminator' - en robot fra fremtiden, der lander på jorden og spreder skræk og rædsel. Foto: Mary Evans/AF/Orion Pictures/Ritzau Scanpix

Cameron påpeger ifølge CTV, at det er vigtigt at evaluere, hvem der udvikler teknologien, og om de kun gør det for ussel mammons skyld, og så italesætter han et skrækscenarium, som han også behandlede i sin kendte film:

- Jeg tror, at våbengørelsen af kunstig intelligens er den største fare. Jeg tror, at vi vil komme ind i det, der svarer til et atomvåbenkapløb med AI, og hvis vi ikke bygger det, vil de andre med sikkerhed bygge det, og så vil det eskalere.

Lad os ikke håbe, at han får ret ...