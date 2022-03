Kommer med opråb: Stop forskelsbehandlingen

Verdensstjernen opfordrer til, at man udviser samme sympati for flygtninge fra hele verden - inklusiv Yemen

Angelina Jolie er ikke kun kendt for sine mange filmroller, men i lige så høj grad for sit humanitære arbejde verden over.

Den 46-årige skuespillerinde er derfor nu i det konfliktramte Yemen, som befinder sig midt i, hvad man betegner som verdens største humanitære krise for landets befolkning og især for Yemens børn.

Herfra deler Angelina Jolie sine oplevelser på Instagram, hvor hun har svimlende 12,4 millioner følgere. Hun mener nemlig, at ikke blot ofrene for krigen i Ukraine skal have opmærksomhed.

'Mens vi fortsætter med at se rædslerne udfolde sig i Ukraine og opfordrer til en øjeblikkelig ende på konflikten, er jeg her i Yemen for at støtte mennesker, som også har desperat brug for fred. Situationen her er en af de værste humanitære kriser i verden, hvor en civil bliver dræbt eller såret hver time. Deres økonomi er ødelagt af krig, og over 20 millioner yemenitter er afhængige af humanitær bistand for at overleve,' skrev hun i et opslag søndag.

Sammenligner med Ukraine

Oscar-vinderen, der befinder sig i hovedstaden Aden i samarbejde med UNHCR, bedre kendt som FN's Flygtningeorganisation, har længe været fortaler for at yde hjælp til befolkningen i Yemen.

Derfor sammenlignede hun landets igangværende humanitære krise med de nuværende ødelæggelser i Ukraine og opfordrede til sympati for dem, der er ramt af begge konflikter.

'I denne uge blev en million mennesker tvunget til at flygte fra den forfærdelige krig i Ukraine. Hvis vi skal lære noget af den chokerende situation, er det, at vi ikke kan være selektive med hensyn til, hvem der fortjener støtte, og hvis rettigheder vi forsvarer. Alle fortjener den samme sympati,' lyder det videre.

'Livet for civile ofre, der er havnet midt i konflikter, er af samme værdi. Efter syv års krig har Yemens befolkning også brug for beskyttelse, støtte og frem for alt fred.'