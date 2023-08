Koncert afbrudt i Saudi-Arabien: Bukserne revnede på scenen

Den australske rapper og sangerinde Iggy Azalea, som blandt andet står bag hittet 'Work', fik sig en grim overraskelse, da hun forleden spillede i Saudi-Arabien.

Her blev hendes show nemlig lukket ned før tid, efter stjernen revnede sine bukser på scenen. Det skriver hun selv på det sociale medie X ifølge flere internationale medier, herunder Daily Mail.

På X skrev stjernen blandt andet, at hun 'elskede Saudi-Arabien', og at hun 'var ked af det'. Hun bad desuden sine fans om ikke at være sure på dem, som stod bag hendes show. Det var nemlig myndighederne, som stod bag beslutningen.

'Det er ikke arrangøren, som stod for showets, skyld, så vær søde mod dem. Fordi de er fantastiske folk, og vi ville alle gerne fortsætte, men vi måtte ikke for myndighederne, fordi mine bukser revnede,' skrev stjernen blandt andet.

Annonce:

'En kvindes verden'

Det var dog ikke kun de revnede bukser, som var et problem for myndighederne.

Iggy Azalea er lige nu på turne, hvor hun blandt andet spiller sin nye single 'Money'. Foto: Paul R. Giunta/Ritzau Scanpix

En følger spurgte nemlig Azalea, om hun ikke bare kunne skifte bukser. Men til det svarede stjernen, at hun 'også havde råbt noget', de ikke brød sig om.

'Det gjorde jeg (skiftede bukser, red.), men jeg sagde også 'Kvinder lav noget larm, det er en kvindes verden!' Og åbenbart sendte det myndighederne over kanten,' skrev stjernen.

Derudover skrev hun på X, at hun 'var okay', hun ønskede bare ikke, at hendes fans skulle blive sure på arrangørerne af arrangementet.

'Jeg er cool, jeg vil bare ikke have mine fans er kede af det eller sure på arrangørerne, fordi det var hverken dem eller mig der kontrollerede det. Det var politiet ved siden af scenen,' skrev stjernen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvis du synes, det er interessant at læse om kvindelige pop-stjerner, så læs denne artikel om Taylor Swifts liv: STOR-forbruger af mænd: Hele historien om Taylor Swift