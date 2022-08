Kone afslører utro stjerne: 'Otte år med løgne'

I et vildt og ærligt opslag på Instagram afslører sangeren Ne-Yo's kone, at han har været hende utro utallige gange gennem deres ægteskab

Det beskidte vasketøj bliver i den grad luftet offentligt for sangeren Ne-Yo og hans hustru Crystal Renay.

I et opslag på Instagram skriver hun nemlig, at han har været hende utro med 'talrige' kvinder gennem deres otte år lange forhold.

'Otte år med løgne og bedrag. Otte år, hvor jeg uden at vide det har delt mit liv og min mand med talrige kvinder, som sælger deres krop til ham uden beskyttelse ... hver eneste af dem!'

'At sige, jeg er knust, er en underdrivelse. At bede mig om at blive og acceptere det er fuldstændig vanvittigt. Mentaliteten hos en narcissist. Jeg vil ikke længere lyve i offentligheden eller lade, som om det her er noget, som det ikke er,' indleder hun opslaget.

Parret blev gift i 2016 efter et forholdsvist kortvarigt forhold, og til brylluppet var Crystal Renay allerede højgravid.

'Jeg har fået tre smukke børn ud af det her, men ikke noget andet ud over spildte år og hjertesorg. Jeg beder jer om at stoppe med at sende videoer og informationer til mig om, at han er mig utro, for hvad han gør, er ikke længere mit problem,' skriver Crystal Renay.

De meget voldsomme, offentlige anklager har da også fået Ne-Yo til at komme med en udmelding om sagen.

'For vores børns skyld vil min familie og jeg bearbejde vores problemer bag lukkede døre. Personlige forhold skal ikke adresseres og gennemgås på offentlige fora. Jeg beder simpelthen om, at I respekterer mig og min families privatliv på nuværende tidspunkt,' lyder det fra sangeren.

Ne-Yo strøg til tops på hitlisterne i 00'erne, hvor han blandt andre storhittede med sangen 'So Sad'.

Parret har tre børn sammen.