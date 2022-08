Konen sagde stop: Gjorde anden kvinde gravid

Ne-Yo er efter sigende lige blevet far til et barn, som han har fået med en af sine elskerinder. Det mener konen i hvert fald, som har søgt om skilsmisse

Den amerikanske sanger Ne-Yo og modellen Crystal Renay skal skilles efter seks års ægteskab.

Det kom frem tidligere på ugen, da Crystal Renay hang sin kendte mand ud på Instagram. Her kunne hun blandt andet fortælle, at Ne-Yo havde været hende utro med en del forskellige kvinder.

Men det var åbenbart ikke kun hans udskejelser, som sangeren skjulte for sin kone. Crystal Renay hævder nemlig også, at rapperen har gjort en af sine elskerinder gravid, og at hun faktisk har født barnet.

Dette skriver både TMZ og Page Six, som har fået fat i oplysningerne fra retsdokumenter i skilsmissesagen.

Hvis oplysningerne er korrekte, så er dette Ne-Yo's sjette barn. Han har nemlig allerede tre børn med Crystal Renay og to fra et tidligere forhold med Monyetta Shaw.

Det bliver nok ikke til mange kys mellem disse to fremover. Foto: Richard Shotwell/Ritzau Scanpix

Vil have primær forældremyndighed

Efter bruddet har Renay sagt om parrets ægteskab, at det er 'fuldstændig ødelagt og uden noget håb for genforening'. Sådan skriver TMZ. Der er altså ingen vej tilbage nu.

Det betyder også, at de tre børn, som parret har sammen, kan se frem til at tilbringe meget tid med deres mor. I hvert fald hvis Crystal Renay får sin vilje i retten. Hun vil nemlig have den primære fysiske forældremyndighed over børnene, hvilket betyder, at de skal være hos hende det meste af tiden.

Hun vil dog gerne have fælles retslig forældremyndighed. Samtidig kræver hun at Ne-Yo betaler både hustrubidrag og børnebidrag.

Vil løse det 'bag lukkede døre'

På trods af Renays offentlige udtalelser så tyder det på, at Ne-Yo gerne vil løse problemerne privat. Sådan skriver han i hvert fald i et tweet.

'For vores børns skyld vil min familie og jeg bearbejde vores problemer bag lukkede døre. Personlige forhold skal ikke adresseres og gennemgås på offentlige fora', skriver sangeren blandt andet.