Konen skrider: Verdenskendt actionhelt skal skilles

Actionhelten Sylvester Stallone, 76, som bl.a. er kendt fra 'Rocky'-franchisen, skal skilles efter 25 års ægteskab med Jennifer Flavin, 54.

Det kan TMZ bekræfte, da de ligger inde med de juridiske dokumenter, som Jennifer Flavin i fredags indgav ved retten i Florida, da hun begærede skilsmisse.

Det er endnu uklart, hvorfor hun ønsker skilsmissen. Men på de sociale medier har hun gjort sine prioriteringer klart.



'Disse piger er min prioritet <3 Intet andet betyder noget. Os 4 for evigt <3,' skrev hun 10. august på Instagram med reference til parrets tre døtre, Sophia, Sistine og Scarlet.

Udskifter konen med hunden

Rygter om parrets brud begyndte allerede at florere for nogle dage siden, da det kom frem, at Sylvester Stallone havde fået fjernet sin tatovering af konen og i stedet fået tatoveret et portræt af sin afdøde hund Butkus, som også spillede med i 'Rocky'-filmene.

En repræsentant for Stallone var dog ude at mane rygterne i jorden.

- Hr. Stallone ville gerne genopfriske tatoveringen af sin kone, Jennifer. Dog var resultatet utilfredsstillende, sagde talspersonen til Daily Mail.

Men dette var nok alligevel ikke tilfældet.

Beskylder ham for at gemme aktiver

I de dokumenter, som TMZ har fået fat i, står der, at Jennifer Flavin ønsker at have deres hus i Palm Beach for sig selv, imens skilsmissen finder sin vej igennem retssystemet.

Dokumenterne afslører desuden, at Jennifer Flavin mener, at Sylvester Stallone har gemt eller flyttet nogle af parrets værdier, og derfor ønsker hun, at dommeren skal sætte en stopper for Stallones flytning af deres fælles aktiver.

Derudover forlanger hun at få en større del af aktiverne i skilsmissen for at råde bod på de aktiver, som hun mener, Sylvester Stallone gemmer på eller har flyttet.

Desuden ønsker hun at fjerne navnet Stallone og få sit gamle efternavn Flavin igen.

Skilsmissen bliver Sylvester Stallones tredje af slagsen. Den første var med Sasha Czack tilbage i 1985, og den anden var med den danske skuespillerinde Brigitte Nielsen i 1987.

