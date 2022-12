Kontroversiel tv-vært raser mod Harry og Meghan: 'Giftige rotter'

Piers Morgan er rasende og vil fratage prins Harry og hertuginde Meghan deres titler, efter at Netflix har sluppet traileren til de sidste tre afsnit i dokumentaren om parret. Her kommer prins Harry, som det ser ud i hvert fald, med en række nye beskyldninger

Den britiske tv-vært og mediepersonlighed Piers Morgan har det med at komme i modvind.

Han har altid været garant for en markant holdning eller en bidsk kommentar på sociale medier, der ofte støder folk, og for nylig blev han anklaget for at lege mikrofonholder for superstjernen Cristiano Ronaldo.

Men er der en ting, der altid har fået Piers Morgan op af stolen i raseri, er det prins Harry og hans kone hertuginde Meghan, som netop nu er aktuelle i en stærkt omdiskuteret Netflix-dokumentar.

Han har tidligere åbent talt om, at han finder det foragteligt, at de har ønsket at blive fritaget for deres royale forpligtelser.

Og efter at have set traileren til de tre kommende - og sidste - afsnit af Netflix-dokumentaren 'Harry og Meghan', har Morgan ikke overraskende atter givet sin mening til kende.

Det skriver Metro.

Som svar på et tweet, hvor en Twitter-bruger delte videoen med traileren, delte Piers Morgan selv følgende svada:

'Kong Charles er nødt til at fratage disse to giftige rotter alle resterende titler og bånd til den kongelige familie... og skal gøre det hurtigt, før de ødelægger monarkiet.'

Kom med løgne

I den eksplosive teaser hævder prins Harry, i hvad der ligner hårde beskyldninger, at uspecificerede mennesker gladeligt kom med løgne for at beskytte hans bror (kronprins William, red.), men aldrig var villige til at fortælle sandheden for at beskytte ham og Meghan.

Han hævder også, at han var vidne til institutionel gaslighting, og påstår, at man i det britiske kongehus 'aktivt rekrutterede folk til at formidle misinformation'.

Piers Morgan har det med at komme i modvind, men han har aldrig lagt skjul på sin foragt for prins Harry og hertuginde Meghan og deres beslutning om at forlade Storbritannien. Foto: Ritzau Scanpix

Den første trailer til de første tre afsnit, der havde premiere i fredags, skabte forventning om en dokumentar, der ville levere en masse afslørende nyt.

Sådan endte det som bekendt ikke, og det vides derfor heller ikke, om Morgan har været for hurtig på aftrækkeren, og om de ting, man ser i den nye trailer - lige som sidst - mere eller mindre er taget ud af kontekst.

Kontroversielle Piers Morgan fortsætter i et andet tweet:

'Forestil dig at være den kongelige familie, der stadig sørger over tabet af sin store matriark for kort tid siden, og nu skal udholde to slægtninge, der forlod kongelig pligt og Storbritannien for rigdomme i Amerika, offentligt smadrede dig som racister og løgnere uge efter. uge? Det er så ulækkert.'