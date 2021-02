Kopierer børnene

Familien Kardashian er blevet verdensberømte på realityserien 'Keeping up with the Kardashians'.

Det gjorde dem alle velhavende, men det er ikke kun serien, der skovles ind på for familiens døtre. Modelarbejde og skønhedsprodukter giver millioner på kontoen hos alle fra Kim Kardashian til Kylie Jenner, og nu vil mor gøre børnene efter.

TMZ skriver, at familieoverhovedet Kris Jenner går i børnenes fodspor og træder ind i skønhedsbranchen.

Kendissitet kan fortælle, at Kris Jenner har indsendt dokumenter for at tage patent på forskellige navne inden for skønheds- og hudplejeprodukter. Navnene inkluderer 'Kris Jenner Beauty', 'Kris Jenner Skin' og 'Kris Jenner Skincare'.

Ifølge TMZ har Kris Jenner planer om at lancere produkter inden for hår, hud, negle, øjne samt kosmetik og dufte. Altså hele paletten.

Derved følger hun i døtrenes fodspor. Kim Kardashian har et decideret skønhedsimperium, og Kylie Jenner kan takke sine makeup-produkter for, at hun i dag er milliardær, mens Khloe og Kourtney ligeledes udgiver skønhedsprodukter.

Senest kunne man lørdag se Kris Jenner reklamere for datteren Kylie Jenners produkter på sin Instagram, der følges af 39,2 millioner brugere.