Kort efter fødslen: Skal skilles

'Countryfile'-vært og skuespillerinde Helen Skelton har meldt ud, at hun er gået fra ægtemanden, Richard Myler.

Tv-stjernen delte den triste nyhed i en story på sin instagramprofil mandag aften, oplyser Metro.

'Det er meget trist at sige, at Richie og jeg ikke længere danner par. Han har forladt familiens hjem. Vi vil gøre vores bedste for at være forældre for vores små børn,' lyder det efterfulgt af to emojis af knuste hjerter.

Skilsmissen sker, kun fire måneder efter at Helen, 38, bød sit tredje barn, datteren Elsie Kate, velkommen sammen med Richard, 31. De er i forvejen forældre til sønnerne Ernie på seks og Louis på fire.

Tidligere delte skuespillerinden endnu et opslag på det sociale medie, helt præcis 13. februar, hvor det kommende ekspar havde taget en selfie i en ovenud lykkelig tilstand.

Den efterfølgende dag fejrede hun valentisdag med følgende tekst: 'Dengang jeg stødte ind i dig i køkkenet i ti minutter,' hvor hun i sjov hentydede til familiens travle familieliv med tre børn og meget lidt forældretid.

Richard, der er en rugbystjerne, har endnu ikke udtalt sig om parrets brud.

Helen og Richard blev gift i 2013 og har været ægtefolk i otte år, men nu er det altså slut.