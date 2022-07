Kort efter skilsmisse: ABBA-stjerne forelsket igen

Hvis Björn Ulvaeus smiler lidt mere, end han gjorde tidligere på året, hvor ABBA-stjernen efter 41 år blev skilt fra Lena Ulvaeus, så er der en god grund til det.

Björn Ulvaeus har nemlig fundet kærligheden i Christina Sas, der også arbejder indenfor musikbranchen.

På premieren på musicalen 'Pippi på Cirkus' troppede Ulvaeus og Sas op sammen for første gang, skriver mediet hänt.

- Vi har været kærester i et stykke tid, og jeg følte, at jeg ville have hende med til det her arrangement. Så det er første gang, vi er ude sammen, lød det fra ABBA-stjernen til mediet.

Björn Ulvaeus sammen med sin nye kæreste, Christina Sas. Foto: Ritzau Scanpix

Slut efter 41 år

Björn Ulvaeus giftede sig med Lena Ulvaeus, der tidligere hed Lena Källersjö, i 1981. Ligesom den nye flamme, Christina Sas, så arbejdede Lena ligeledes indenfor musikbranchen, da de to mødte hinanden. Hun var musikjournalist.

Men efter 41 år og to børn sammen, var det slut. I februar i år offentliggjorde de deres skilsmisse, men kort efter fandt Ulvaeus altså kærligheden igen.

'Efter mange fine og begivenhedsrige år har vi besluttet at skilles. Vi forbliver tætte og gode venner og vil fortsætte med at fejre vores børnebørns fødselsdage og andre familiefester sammen,' lød det fra i en udtalelse dengang.

Björn Ulvaeus har ligeledes været gift med ABBA-kollegaen Agnetha Fältskog, som han fik to børn med.