Intl. kendte ... 27. aug. 2022 kl. 11:25 Gem artikel Gemt artikel

Koster en formue: Han Solos Star Wars-pistol sat til salg

I det våbenglade land USA er det nu muligt at få fingrene i Harrison Fords gamle og originale Star Wars-våben fra dengang, han spillede Han Solo. Men du skal have fire mio. op af lommen for at købe