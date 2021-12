Kovending: Julestjerne arresteret for vold og kvælning

Den 44-årige skuespiller Devin Ratray blev onsdag anholdt og sigtet for vold mod sin kæreste.

Det skriver flere amerikanske medier - blandt andet People.

Devin Ratray er bedst kendt for sin rolle som Kevins storebror, Buzz McCallister, i 'Alene hjemme' og 'Alene hjemme 2'.

ifølge Fox News meldte Devin Ratray sig selv til politiet i Oklahoma City onsdag. Han er sigtet for vold og for at tage kvælertag på sin kæreste.

Devin Ratray har også en rolle i den nye Disney-film 'Ude godt, Alene hjemme bedst', hvor han nu er blevet til betjent McAllister. PR-foto

Ifølge dokumenter kom parret op at skændes på en bar i Oklahoma City tidligt i december. Kæresten forlod efterfølgende stedet for at returnere til deres hotelværelse. Devin Ratray fulgte efter og overfaldt angiveligt kæresten fysisk på værelset.

'Offeret havde problemer med at trække vejret, mens hun blev kvalt, og mens tiltaltes hånd var over hendes mund', skrev efterforsker Joseph Burnett fra politiet i Oklahoma City i sin rapport.

Kæresten formåede at slippe fri, men blev så slået i ansigtet, før hun slap ud fra værelset, skriver Deadline.

Devin Ratray på den røde løber i 2018. Foto: GettyImages

For en uge siden oplyste politiet, at de anså sagen for lukket, og at de ikke forventede arrestationer.

Devin Ratray er blevet løsladt igen mod en kaution på 25.000 dollars, men han er altså stadig sigtet.

