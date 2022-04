Kovending: Nu kritiserer han Putin

Den franske filmskuespiller Gérard Depardieu, som vakte international opsigt i 2013 ved at blive russisk statsborger i protest mod fransk skattepolitik, har fordømt præsident Vladimir Putins 'sindssyge, uacceptable udskejelser'.

Den 72-årige Depardieu, som i en årrække var en af Frankrigs mest populære filmstjerner, blev en erklæret ven af Putin, da han forlod sit hjemland i protest mod en 'milliardærskat'.

Men den berømte franskmand er nu en erklæret modstander af russernes invasion af Ukraine. Han opfordrede til forhandlinger allerede få døgn efter russerne indledte deres militære kampagne.

Talsmanden for Kreml, Dmitrij Peskov, siger, at Depardieu formentligt ikke rigtigt har forstået, hvad der foregår.

- Depardieu forstår ikke, hvad der skete i Ukraine i 2014, siger Peskov, som beskylder ukrainerne for at have bombarderet civile i pro – russiske østlige dele af landet.

- Om nødvendigt vil vi gerne fortælle ham om det og forklare det, så han forstår det bedre, siger Peskov.

Et medlem af det russiske parlament, Sultan Khamzajev, siger, at skuespilleren bør fratages sit russiske statsborgerskab, og at hans personlige ejendomme bør overdrages til forældreløse børn.

I en erklæring til det franske nyhedsbureau AFP torsdag skrev Depardieu, at 'den russiske befolkning er ikke skyld i deres lederes, deriblandt Vladimir Putins, sindssyge, uacceptable udskejelser'.

Depardieu har medvirket i mere end 180 film.

Da Depardieu i 2013 flyttede fra sit hjemland i protest mod den daværende franske regerings planer om at indføre en ny skat for de mest velhavende, valgte han at slå sig ned i Rusland, hvor Putin inviterede ham til middag. Det takkede Depardieu ja til. Han har siden fået kritik i forskellige sammenhænge for at have rost Putin offentligt.