Kræftsyg 'Beverly Hills'-stjerne vækker opsigt

'Beverly Hills'-skuespilleren Brian Austin Green fyldte i søndags 50 år og fejrede i den anledning fødselsdagsfest med sine nærmeste.

Til festen deltog blandt andre 'Beverly Hills'-skuespilleren Shannen Doherty, hvilket kom som en overraskelse for mange, da hun for blot en måned siden kunne afsløre, at hun havde fået en kræfttumor i hjernen.

Det var blot seneste udvikling, efter at skuespillerinden gennem mange år har været diagnosticeret med uhelbredelig kræft.

Shannen har blandt andet delt et opslag på Instagram, hvor hun til festen ses arm i arm med den 50-årige fødselar.

De to skuespillere spillede sammen i den legendariske hit-serie 'Beverly Hills 90210' i fire sæsoner fra 1990 til 1994, inden hun blev skrevet ud af serien som følte af uoverensstemmelser med produktionen.

Begejstrede fans

Synet af Shannen Doherty til Brian Austin Greens fødseldagsfest har fået flere begejstrede 'Beverly Hills'-fans til tasterne for at hylde den kræftramte skuespiller.

'Lige der ser man den, som burde kåres til den smukkeste! Smuk både indvendigt og udvendigt! En ægte, stærk kvinde', lyder en af kommentarerne til billedet.

'Jeg elsker dig, Shannen...Jeg sværger, hvis jeg mødte dig i virkeligheden, så ville det være den bedste dag nogensinde. Du er en af de stærkeste kvinder, jeg kender', skriver en anden 'Berverly Hills'-fan til billedet.

'Tillykke med fødselsdagen B. Jeg elsker dig @brianaustingreen,' skriver Shannen selv i opslaget på Instagram til fotos, hvor også Beverly Hills-stjernen Ian Ziering, der spillede rollen som Steve, gør dem selskab.

Brian Austin, Shannon Doherty og Ian Ziering var stjerner i hit-serien Beverly Hills, der blev verdenskendt i 90'erne. Foto: Privatfoto/Instagram



Shannon Doherty er alvorligt syg med kræft, men havde alligevel kræfter til at fejre fødselsdag for sin gode ven og tidligere kollega Brian Austin Green til hans 50 års-fødselsdag. Foto: Privatfoto/Instagram

Det har ikke været de nemmeste år for Shannen Doherty, der længe har kæmpet mod kræft.

I 2020 kunne hun i et interview med Entertainment Tonight fortælle, at sygdommen havde spredt sig fra brystet til lymfeknuderne.

I januar fortalte skuespilleren i et video-opslag på Instragram, at hendes kræft havde spredt sig til hjernen.

I videoen viser '90210'-stjernen, at hun ligger med en maske på hovedet, som hun er iført under strålebehandlingen.

'Min frygt er åbenlys. Jeg er ekstremt klaustrofobisk, og der skete meget i mit liv,' skriver hun til i sit opslag.

Hun roser de læger, hun har omkring sig, men stjernen er stadig dybt påvirket.

'Men frygten … Uroen … timingen af det hele … Sådan ser kræft ud,' afslutter hun sit opslag.

