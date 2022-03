Kræver 843 millioner kroner

Den tidligere stjernevært, Chris Cuomo, kræver nu et gigantisk millionbeløb for uretmæssig fyring af CNN

Han blev fyret på CNN, da det kom frem, at han havde hjulpet sin guvernør-bror med at forsvare sig imod anklager om krænkende adfærd fra flere kvinder.

Men det er ikke en retmæssig årsag til fyring, mener Chris Cuomo tilsyneladende selv. I hvert fald kræver han nu svimlende 125 millioner dollars, svarende til 843 millioner kroner, af CNN i en voldgiftsag.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Deadline.

Sagen er rettet mod både CNN og dennes ejer, forretningsmanden Ted Turner, og dokumenterne blev indgivet onsdag. De kan læses her.

Der står blandt andet følgende:

'Som et resultat af Turners uforsvarlige valg om uhøjtideligt at fyre ham, har Cuomo lidt skade på utalige måder.'

'Cuomo har fået sin journalistiske integritet uretmæssigt smadret, hvilket gør det svært, for ikke at sige umuligt, for Cuomo at finde lignende arbejde i fremtiden og derfor lider han skade i en grad, der overstiger 125 millioner dollars, hvilket ikke blot inkluderer den manglende løn, han skyldes, men også fremtidig mistet løn på grund af CNN's forsøg på at smadre hans omdømme'.

Derudover har mediet Deadline siden talt med Chris Cuomos advokater, som påstår, at CNN havde fået at vide, at Chris Cuomo hjalp sin bror med at forsvare sig, og at de derfor har fyret ham uretmæssigt.

CNN har ikke kommenteret sagen, ligesom ejer og stifter Ted Turner heller ikke har udtalt sig offentligt endnu.