Kræver alle vaccineret

Den amerikanske skuespiller Sean Penn kræver, at hele holdet bag tv-serien om Watergate-skandalen er vaccineret.

Ellers vender han ikke tilbage til optagelserne, hvilket kan blive dybt problematisk, da Sean Penn har hovedrollen i serien. Det skriver CNN.

Den 60-årige stjerne var ikke tilfreds med vaccinationskravene fra NBCUniversal, og derfor stiller han nu dette ultimatum.

De amerikanske myndigheder har netop givet grønt lys for krav om obligatoriske vacciner i Hollywood. Derfor har produktionen bag serien stillet krav om, at alle skuespillere i nærheden af det, de kalder Zone A, skal vaccineres.

Men det er altså ikke godt nok for Sean Penn.

Ifølge ham kan folk, der ikke er en del af Zone A, sagtens risikere at komme tæt på skuespillerne alligevel.

Sean Penn har selv tilbudt at finansiere vaccinationerne af hele filmholdet gennem sin velgørenhedsorganisation Community Organized Relief Effort (CORE), der under pandemien har sørget for test og vaccination i Californien.