Kræver ny retssag

Amber Heard vil have, at sagen mod Johnny Depp erklæres ugyldig. Hun rejser tvivl om et jurymedlem, der ifølge hendes udsagn, lod sig erstatte med en anden person.

Hendes advokater har anmodet om at få erklæret dommen ugyldig, da et af juryens medlemmer blev erstattet uden deres vidne, det fremgår i retsdokumenter, der fredag blev sendt til retten i Fairfax Country i Virgina. Det skriver CNN.

'Som retten uden tvivl er enig i, er det dybt bekymrende, at en person, der ikke er indkaldt til nævningetinget, alligevel møder op til nævningetinget og tjener i juryen, især i en sag som denne', fremgår det i dokumenterne fra Amber Heards advokater.

'Derfor bør sagen erklæres ugyldig, og en ny retssag beordres'.

CNN har kontaktet retten og Johnnys Depps advokater for at få en kommetnar. De har 30 dage til at svare på Heards anmodning.

Lang retssag

De to skuespillere var tidligere gift med hinanden, men ægteskabet holdt ikke længe, og det endte i en skilsmisse og en retssag.

Johnny Depp sagsøgte Amber Heard for bagvaskelse på baggrund af en klumme, hun skrev i The Washington Post, hvori hun omtalte sig selv som et 'offer for hustruvold' uden dog at nævne Johnny Depp ved navn.

Hun sagsøgte derefter sin eksmand for injurier, fordi han påstod, udtalelsen havde ødelagt hans karriere.

Sagen endte i Johnny Depps favør. Han fik af juryen medhold i samtlige punkter, mens Amber Heard blot fik medhold i et enkelt punkt, der omhandlede en udtalelse fra Depps advokat.

Det betød også, at Amber Heard skulle betale en erstatning til Johnny Depp på 10.350.000 dollars, mens hun omvendt selv skulle modtage 2 millioner dollars.

Amber Heard har anket dommen.

